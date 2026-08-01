Meeke acelera e Miguel Nunes continua a controlar rali

Kris Meeke voltou a demonstrar um impressionante andamento ao vencer a 12.ª prova especial de classificação (PEC) do Rali da Madeira, correspondente à primeira passagem pelos Lameiros.

Na classificativa de 12,47 quilómetros, disputado sob um sol abrasador e com o asfalto a atingir temperaturas elevadas, o piloto britânico, navegado por Stuart Loudon, levou o Toyota GR Yaris Rally2 ao melhor tempo, concluindo o percurso em 7.27,0 minutos, com uma velocidade média de 100,4 km/h.

Miguel Nunes, acompanhado por João Paulo, voltou a responder de forma consistente, assinando o segundo melhor registo da especial, a apenas 1,9 segundos de Meeke, enquanto João Silva, navegado por Luís Rodrigues, foi terceiro mais rápido, a 3,7 segundos do vencedor.

Apesar de mais uma vitória de Meeke na classificativa, foi Miguel Nunes quem voltou a sair reforçado na luta pela vitória. O piloto madeirense continua a liderar a classificação geral, agora com um tempo acumulado de 1:42.18,8 horas, aumentando a vantagem para 36,1 segundos sobre João Silva, que consolidou o segundo lugar.

Já Armindo Araújo mantém-se na terceira posição, mas vê a diferença para João Silva aumentar para 10,2 segundos, estando agora a 46,3 segundos do líder.

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

O programa prossegue hoje, às 16h25, com a 13.ª PEC, com a segunda passagem pela Ponta do Sol.

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