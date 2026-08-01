Miguel Nunes/João Paulo voltam a conquistar o Rali da Madeira

Miguel Nunes voltou a inscrever o seu nome na história do Rali da Madeira. O piloto madeirense conquistou, este sábado, a edição de 2026 da prova rainha do automobilismo regional, alcançando o segundo triunfo da carreira, seis anos depois da primeira vitória, alcançada em 2020.

Ao volante do Skoda Fabia RS Rally2, navegado por João Paulo, Miguel Nunes confirmou, na derradeira e emblemática passagem pelos Lameiros, uma vitória construída ao longo dos três dias de competição. O saboroso 'bis' ficou marcado pela consistência demonstrada, pela gestão criteriosa e pela capacidade de responder às investidas dos adversários nos momentos de maior pressão.

Fantástico. Não há palavras Miguel Nunes, vencedor do 67.ª edição do Rali da Madeira

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O ponto de viragem da sua prestação surgiu na segunda etapa. Foi na segunda passagem pelo Palheiro Ferreiro, na sexta-feira, que o piloto natural de Santana, de 45 anos, assumiu, pela primeira vez, a liderança da classificação geral. A partir desse momento, não vacilou e não mais cedeu o comando da prova.

Apesar da pressão exercida pelo seu rival madeirense João Silva e do ritmo avassalador de Kris Meeke, especialmente no último dia de competição, em que o britânico venceu praticamente todas as provas especiais de classificação, a margem construída por Miguel Nunes, que chegou a ser de quase 40 segundos, revelou-se mais do que suficiente para garantir o triunfo final na 67.ª edição do Rali da Madeira.

Quanto aos resultados da última especial, Kris Meeke voltou a ser o mais rápido. O britânico completou o percurso em 7.24,6 minutos. O segundo melhor tempo foi alcançado por João Silva, a 1,5 segundos de Meeke, enquanto Miguel Nunes, acompanhado por João Paulo, foi terceiro, a 2,7 segundos do piloto do Toyota.

Concluídas as 15 provas especiais de classificação, Miguel Nunes venceu o Rali da Madeira com um tempo total de 2:03.57,0 horas, encerrando a prova com 31,3 segundos de vantagem sobre João Silva. Armindo Araújo fechou o pódio, a 54,9 segundos do vencedor.