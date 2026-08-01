Mais uma vitória de Meeke não altera comando de Miguel Nunes

A última secção desta edição do Rali da Madeira arrancou com nova vitória de Kris Meeke. O piloto britânico voltou a ser o mais rápido na 13.ª prova especial de classificação (PEC), correspondente à segunda passagem pela Ponta do Sol, mantendo o estatuto de piloto mais veloz em estrada neste derradeiro dia de prova.

Na especial de 10,95 quilómetros, Meeke completou o percurso em 7.03,8 minutos, superando por apenas 0,4 segundos o madeirense João Silva, que voltou a destacar-se ao volante do Toyota GR Yaris Rally2.

O terceiro melhor tempo pertenceu a Armindo Araújo, a 2,3 segundos do vencedor, enquanto o líder da prova, Miguel Nunes, com o quinto melhor 'crono' optou por uma gestão da vantagem conquistada ao longo do rali, cedendo alguns segundos aos adversários directos.

Apesar de não ter terminado entre os três mais rápidos da especial, Miguel Nunes mantém-se confortavelmente no comando da classificação geral, com um tempo acumulado de 1:49.26,4 horas. João Silva conserva a segunda posição, reduzindo a diferença para o líder para 32,7 segundos, enquanto Armindo Araújo segue no terceiro lugar, a 44,8 segundos, ficando agora a 12,1 segundos do piloto do Toyota na luta pelo segundo posto.

Está muito calor, ainda mais do que antes. O piso está muito escorregadio, por isso estamos a ser mais cautelosos e a tentar gerir a vantagem. Sem baixar demasiado o ritmo, mas a procurar evitar ao máximo alguns riscos Miguel Nunes, líder do Rali

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

O programa prossegue hoje, às 17h20, com a 14.ª PEC, com a segunda passagem pela Ponta do Pargo.

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