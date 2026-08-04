600 mil euros da Lotaria Clássica saem na Madeira

A sorte voltou a bater à porta da Madeira. O prémio da 31.ª extração da Lotaria Clássica 'Caminhos de Portugal', no valor de 600 mil euros, saiu na Casa Campião, situada na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

O bilhete vencedor corresponde ao número 16669 e a notícia foi recebida com entusiasmo pelos funcionários da histórica casa de jogo, que assinalaram o momento com uma 'chuva' de confettis, celebrando mais um grande prémio vendido no estabelecimento.

Apesar da euforia, o vencedor continua, para já, por identificar. Segundo os funcionários da Casa Campião, o prémio ainda não foi reclamado. Embora não tenham a certeza de quem é o feliz contemplado, acreditam que poderá tratar-se de um cliente habitual da casa, uma vez existirem apostadores recorrentes que adquirem ali os seus bilhetes.

Esta não é a primeira vez que o estabelecimento 'dá sorte' aos apostadores. Em 2022 o M1LHÃO, do Euromilhões, foi atribuído a um apostador madeirense que registou a sua aposta na Campião.

Agora, resta esperar que o portador do número 16669 descubra que tem em mãos um bilhete premiado com 600 mil euros.