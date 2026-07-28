Investimento de 600 mil euros imprime novo conceito ao Chalet Vicente

O empresário Renato Vieira investiu cerca de 600 mil euros na remodelação do restaurante Chalet Vicente, no Funchal. A intervenção, iniciada após a compra do imóvel em Dezembro do ano passado, prolongou-se por sete meses e resultou numa renovação total do espaço, em plena zona hoteleira.

Com 17 anos de experiência no sector da restauração, Renato Vieira junta-se ao filho Gonçalo Vieira, somando o Chalet Vicente ao Carvão Grill e ao Carvão Rooftop, contando com um total de 78 colaboradores, dos quais cerca de 30 afectos ao novo espaço.

Apesar de reconhecer o peso do turismo na actividade, o empresário garante que o público madeirense continuará a ser uma prioridade. “Quem me conhece sabe que sempre olhei para o mercado local como muito importante para nós. Obviamente que o turismo tem uma fatia significativa na restauração, mas nunca pomos de parte o cliente local”, sustentou.

A escolha do Chalet Vicente para a expansão do grupo surgiu na sequência de uma oportunidade de negócio. “Achámos que isto tem um potencial enorme e, por isso, arriscámos e apostámos forte neste espaço”, sublinhou.

O restaurante tem capacidade para cerca de 200 pessoas, incluindo salas privadas e uma adega, e aposta numa cozinha portuguesa com um toque de autor do chef Valter Gonçalves.

Entre os elementos diferenciadores do novo conceito destacam-se uma sala privada de charutos, limitada a dez clientes, e uma adega/tasca portuguesa que funcionará com um conceito de petiscos portugueses e um clube de vinhos.

O empresário não esconde que a contratação de pessoal continua a ser um dos principais desafios do sector. “A mão de obra, como é do conhecimento geral, está difícil, está escassa”, reconheceu, notando, ainda assim, que a equipa é maioritariamente madeirense, tendo apenas dois elementos estrangeiros.