Já são conhecidos os números sorteados da Lotaria Popular

Foram divulgados os números premiados da 30.ª extracção da Lotaria Popular de 2026, realizada esta quinta-feira. A 2.ª fracção foi a fracção sorteada.

O 1.º prémio saiu ao número 00 194, correspondendo a um prémio de 50 mil euros para a fracção sorteada e de 5 mil euros para as restantes fracções.

O 2.º prémio foi atribuído ao número 26 909, premiado com 6 mil euros na fracção sorteada e 2 mil euros nas restantes fracções.

O 3.º prémio saiu ao número 27 833, com um prémio de 3 mil euros para a fracção sorteada e de 1.500 euros para as restantes fracções.

Já o 4.º prémio coube ao número 01 843, contemplado com 1.500 euros na fracção sorteada e 1.000 euros nas restantes fracções.

As sequências de dois algarismos sorteadas foram 20 e 53.

A próxima extracção da Lotaria Popular, designada “Ditos Populares: Dar pérolas a porcos”, realiza-se a 6 de Agosto, estando em jogo um 1.º prémio de 75 mil euros no total das seis fracções e de 50 mil euros na fracção sorteada.