Casas na Madeira atingem preço médio de 590 mil euros e rendas sobem para 1.600 euros por mês

O preço médio dos imóveis anunciados para venda na Madeira fixou-se nos 590 mil euros em Julho, registando um aumento de 2,6% face ao mês anterior, segundo os dados divulgados pelo Imovirtual.

Também o mercado de arrendamento registou uma subida mensal, com a renda média a atingir os 1.600 euros por mês, o que representa um crescimento de 6,7% em relação a Junho. Ainda assim, o valor permanece 8,6% abaixo do registado no mesmo mês do ano passado.

A nível nacional, o preço médio das casas anunciadas para venda subiu para 435 mil euros, mais 1,4% do que em Junho e 2,4% acima de Julho de 2025. No arrendamento, a renda média atingiu um novo máximo de 1.350 euros por mês, reflectindo um aumento de 3,8% em termos mensais e homólogos.

Segundo o Imovirtual, o mercado imobiliário continua a apresentar evoluções distintas entre regiões. Enquanto Lisboa e Porto mostram sinais de estabilização, vários mercados do interior continuam a registar as maiores valorizações. No caso da Madeira, mantém-se uma evolução positiva no segmento da compra, acompanhada por uma recuperação das rendas face ao mês anterior.