Temperatura pode chegar hoje aos 30 graus na Madeira

O calor vai manter-se esta quarta-feira, 5 de Agosto, com as temperaturas máximas a poderem atingir os 30 ºC na Madeira. Os avisos amarelos para tempo quente emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) continuam em vigor para a costa sul e regiões montanhosas da Madeira, bem como para a ilha do Porto Santo.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê céu geralmente pouco nublado, vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de nordeste e uma ligeira descida da temperatura nas terras altas da ilha da Madeira.

No Funchal, o cenário será semelhante, com previsão de céu pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa sul a ondulação deverá ser inferior a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 24 e os 25 ºC.