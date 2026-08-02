Coreia do Sul em alerta com recorde de temperatura de 42,5 graus

A cidade de Yangsan, na região Sudoeste da Coreia do Sul, atingiu hoje a temperatura de 42,5.º, um valor recorde, numa altura em que o país enfrenta uma onda de calor, que levou o Governo a declarar alerta.

De acordo com a Agência Meteorológica da Coreia (KMA), este foi o valor mais elevado desde que há registo (1904).

Nos últimos cinco dias, as temperaturas têm estado sempre acima dos 40 graus.

A primeira-ministra, Han Seong-sook, já decretou um alerta devido à "intensificação da onda de calor e às preocupações com os danos causados pela seca em algumas regiões", segundo uma nota hoje divulgada.

Na sexta-feira, a governante pediu aos cidadãos para evitarem atividades ao ar livre.

A onda de calor deverá manter-se durante a próxima semana.