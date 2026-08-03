IPMA coloca Porto Santo sob aviso amarelo
Prolongado alerta de calor na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o Porto Santo sob aviso amarelo devido ao tempo quente e prolongou os avisos em vigor para a Madeira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.
Sobe para laranja o aviso de tempo quente nas zonas montanhosas da Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso para tempo quente nas regiões montanhosas da ilha da Madeira. De acordo com a actualização feita esta segunda-feira, o aviso laranja vigora até às 18 horas de amanhã, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.
No Porto Santo, o aviso amarelo vigora entre as 10 horas de terça-feira e as 22 horas de quarta-feira (hora local), enquanto na Costa Sul da Madeira o aviso amarelo foi prolongado até quinta-feira, dia 6 de Agosto, às 19 horas.
Nas regiões montanhosas da ilha da Madeira mantém-se o aviso laranja até às 19 horas de terça-feira, passando depois a amarelo até às 19 horas de quinta-feira.
O IPMA justifica os avisos com a persistência de valores elevados da temperatura máxima. Os períodos de maior calor deverão ser sentidos sobretudo nas zonas mais elevadas da ilha da Madeira e no Porto Santo durante o período abrangido pelo alerta.