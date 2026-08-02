Céu muito nublado e máximas de 27 graus este domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 2 de Agosto, céu com períodos de muita nebulosidade no arquipélago da Madeira.

O vento será em geral fraco, inferior a 20 km/h, do quadrante Norte, podendo soprar moderado, entre 15 e 30 km/h, do quadrante Oeste nas terras altas da ilha da Madeira.

Para a região do Funchal, a previsão aponta para céu pouco nublado, com aumento temporário da nebulosidade devido à passagem de nuvens altas. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto às temperaturas, os termómetros deverão oscilar entre os 22 e os 27 graus Celsius na Madeira e entre os 21 e os 27 graus no Porto Santo. De referir que a costa Sul e as regiões montanhosas encontram-se sob aviso amarelo devido ao tempo quente.

IPMA prolonga aviso amarelo de calor nas regiões montanhosas O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo de tempo quente para as regiões montanhosas da Madeira, que se mantém agora válido até às 18h00 de terça-feira, 4 de Agosto.

No mar, são esperadas ondas de norte/noroeste com cerca de um metro na costa Norte e inferiores a um metro na costa Sul. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 24 graus Celsius.