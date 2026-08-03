Poucas nuvens e temperaturas até 28 graus na Madeira e Porto Santo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, 3 de Agosto, céu em geral pouco nublado no arquipélago da Madeira.

O vento será fraco a moderado, soprando do quadrante norte, podendo atingir os 30 km/h nas terras altas. Na região do Funchal, o céu deverá apresentar-se pouco nublado e o vento será fraco.

As temperaturas deverão variar entre os 22 e os 26 graus Celsius na Madeira e entre os 21 e os 28 graus no Porto Santo.

Refira-se que a costa Sul da Madeira e as regiões montanhosas permanecem sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Madeira sob aviso amarelo para tempo quente até quarta-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo para tempo quente na costa Sul e regiões montanhosas da Madeira.

No mar, são esperadas ondas de Noroeste com cerca de um metro na costa Norte e inferiores a um metro na costa Sul.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 24 graus Celsius.