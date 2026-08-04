Céu muito nublado e temperaturas até 29 graus na Madeira

A Madeira deverá apresentar períodos de céu muito nublado esta terça-feira, dia 4 de Agosto, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento será em geral fraco, inferior a 20 km/h, predominando de nordeste, podendo soprar por vezes moderado, entre 20 e 30 km/h, nas terras altas da ilha da Madeira. Na região do Funchal, o vento será fraco.

As regiões montanhosas da Madeira encontram-se sob aviso laranja devido ao tempo quente, na sequência da persistência de valores elevados da temperatura máxima. As temperaturas deverão variar entre os 23 e os 29 graus Celsius na Madeira e entre os 22 e os 28 graus no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com cerca de um metro, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a um metro. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 23 e os 24 graus Celsius.