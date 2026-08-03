Sobe para laranja o aviso de tempo quente nas zonas montanhosas da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso para tempo quente nas regiões montanhosas da ilha da Madeira. De acordo com a actualização feita esta segunda-feira, o aviso laranja vigora até às 18 horas de amanhã, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

A par disso, e como já havia sido noticiado, o aviso amarelo nas zonas montanhosas mantém-se entre as 18 horas de amanhã e as 18 horas de quarta-feira, dia 5 de Agosto.

Para a costa Sul da Madeira o IPMA aponta, igualmente, um aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, situação que se mantém até às 18 horas da próxima quarta-feira.