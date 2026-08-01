"Ele é um excelente piloto, mas nada mais"

O piloto João Silva rejeitou as acusações feitas por Miguel Nunes, esta tarde, no final do Rali da Madeira, e condenou qualquer alegado comportamento anti-desportivo por parte de pessoas ligadas à sua equipa.

Confrontado com as declarações de Miguel Nunes, que afirmou ter sido alvo do arremesso de objectos na última classificativa por parte de adeptos de João Silva, o piloto afastou qualquer responsabilidade. "Repudio por completo. Nenhum elemento da minha equipa teria uma conduta anti-desportiva como essa. Isso é reprovável a todos os níveis", sublinhou, fazendo questão de vincar que não se revê nesse tipo de comportamentos.

Não obstante, João Silva também abordou o momento vivido entre os dois pilotos após o final da competição, e garantiu que procurou cumprimentar Miguel Nunes, mas que esse gesto não foi correspondido.

Fui cumprimentá-lo e ele rejeitou mais uma vez. É um excelente piloto, mas nada mais João Silva, 2.º classificado da 67.ª edição do Rali da Madeira

De salientar que quando Miguel Nunes abandonou a sua viatura, após sagrar-se o mais recente vencedor do Rali da Madeira, o piloto de Santana respondeu deixando no ar uma possível falta de fair-play de João Silva. "Isso é normal dele. Se é mau perder? Isso fica para cada um interpretar", sublinhou.