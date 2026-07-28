Nuvens e aguaceiros fracos na Madeira esta terça-feira

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta terça-feira, 28 de Julho, aponta para céu com períodos de muita nebulosidade na Madeira e no Porto Santo.

Segundo o IPMA, existe possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira. O vento deverá soprar em geral fraco, inferior a 20 km/h, do quadrante Norte.

Na região do Funchal, são igualmente esperados períodos de muita nebulosidade, com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto às temperaturas, os termómetros deverão oscilar entre os 21 e os 26ºC no Funchal e entre os 20 e os 27ºC no Porto Santo.

No mar, na costa Norte, são esperadas ondas de Nordeste com cerca de um metro, enquanto na costa Sul as ondas deverão ser inferiores a um metro.

A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22 e os 24ºC.