Sexta-feira com céu pouco nublado na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja uma sexta-feira com céu geralmente pouco nublado.

O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de leste/nordeste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 21ºC de mínima e os 29.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 27.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto céu pouco nublado ou limpo. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas norte/nordeste com 1 metro na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 24.ºC