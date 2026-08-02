Força Aérea transporta dois doentes entre Porto Santo e Madeira

A Força Aérea Portuguesa realizou, durante a tarde de ontem, uma missão de evacuação médica entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira, para transportar dois doentes que necessitavam de cuidados de saúde diferenciados.

A operação foi assegurada por um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 – 'Pumas', que efectuou o transporte dos pacientes para a ilha da Madeira.