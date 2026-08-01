28% das viaturas do Rali da Madeira utilizam gasolina 100% sustentável

Das 86 viaturas inscritas na edição de 2026 do Rali da Madeira, 24 Rally2, cerca de 28% do total, utilizam gasolina 100% sustentável, mais de uma em cada quatro em prova.

O combustível é fornecido pela Brahma Motorsport, distribuidora da ETS Racing Fuels, a partir de uma estrutura montada no Parque de Assistência, sendo o seu uso obrigatório para as Rally2 que disputam o Campeonato de Portugal de Ralis. Produzido com matérias-primas sustentáveis, mantém o desempenho e a fiabilidade exigidos pela competição, reduzindo significativamente as emissões de gases com efeito de estufa ao longo do ciclo de vida.

A iniciativa segue a estratégia de descarbonização da FIA para o desporto motorizado, mostrando que o Rali da Madeira continua alinhado com as melhores práticas internacionais, aliando tradição, inovação e responsabilidade ambiental.