Sexta-feira com muitas nuvens na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o céu esteja muito nublado, com boas abertas na vertente sul da ilha da Madeira, e a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.
O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 21ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.
Já para o Funchal está previsto céu geralmente pouco nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas nordeste com 1 a 1,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 24.ºC