Vais estudar para fora da Madeira? Conhece o Programa Estudante Insular 2026/2027

Com o Programa Estudante Insular, viajar entre a Madeira e o Continente ou os Açores ficou mais acessível. E a Intertours é uma agência aderente ao programa, pronta para ajudar em todo o processo.

Ao abrigo deste Programa, tens direito a:

4 viagens de ida e volta por ano lectivo

OU

8 viagens de ida separadas por ano lectivo

Tudo isto por apenas 59€ por viagem, sem limite máximo ao custo elegível do bilhete.

O que é que precisas para iniciar este processo?

Cartão de Cidadão com morada na Região Autónoma da Madeira (ou comprovativo de residência);

Comprovativo de matrícula no ensino superior;

Declaração de sub-rogação assinada;

Cópia certificada do cartão de cidadão.

Queres saber mais? Consulta o artigo Programa Estudante Insular | Viajar por apenas 59€ no nosso blog.

Concentra-te no teu futuro e transforma o teu sonho em realidade.

Conta connosco para te ajudar nesta nova etapa da tua vida!

Visita uma das nossas agências ou entra em contacto connosco:

Funchal

• Largo do Phelps, 18 — 291 208 920

• Avenida Arriaga, 30, 3.º — 291 208 900

Camacha

• Camacha Shopping, Loja 9 — 291 923 880

E-mail: [email protected]