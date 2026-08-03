Vais estudar para fora da Madeira? Conhece o Programa Estudante Insular 2026/2027
A Intertours é uma agência aderente ao Programa Estudante Insular
Com o Programa Estudante Insular, viajar entre a Madeira e o Continente ou os Açores ficou mais acessível. E a Intertours é uma agência aderente ao programa, pronta para ajudar em todo o processo.
Ao abrigo deste Programa, tens direito a:
- 4 viagens de ida e volta por ano lectivo
OU
- 8 viagens de ida separadas por ano lectivo
Tudo isto por apenas 59€ por viagem, sem limite máximo ao custo elegível do bilhete.
O que é que precisas para iniciar este processo?
- Cartão de Cidadão com morada na Região Autónoma da Madeira (ou comprovativo de residência);
- Comprovativo de matrícula no ensino superior;
- Declaração de sub-rogação assinada;
- Cópia certificada do cartão de cidadão.
Queres saber mais? Consulta o artigo Programa Estudante Insular | Viajar por apenas 59€ no nosso blog.
Concentra-te no teu futuro e transforma o teu sonho em realidade.
Conta connosco para te ajudar nesta nova etapa da tua vida!
Visita uma das nossas agências ou entra em contacto connosco:
Funchal
• Largo do Phelps, 18 — 291 208 920
• Avenida Arriaga, 30, 3.º — 291 208 900
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