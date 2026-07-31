Família procura mulher desaparecida há cinco dias

Uma mulher de 43 anos, residente em Santo António, no Funchal, está desaparecida desde domingo, segundo a informação prestada pelo companheiro, que já comunicou o caso às autoridades.

O homem adiantou ao DIÁRIO que a Polícia Judiciária e a PSP já têm conhecimento da situação e que foi feita uma participação. Segundo relatou, a habitação da mulher foi verificada pelas autoridades, tendo sido encontrados no local os documentos pessoais e o telemóvel, sem qualquer indicação sobre o seu paradeiro.

“Não há contacto com ninguém, nem com a família, nem com o irmão. Absolutamente nada”, afirmou o companheiro, referindo que há vários dias que ninguém consegue falar com a mulher.

De acordo com o relato prestado, a mulher teria um histórico de problemas de saúde e episódios de desorientação, tendo já recebido acompanhamento médico e sido internada em 2020. O companheiro contou que, em ocasiões anteriores, chegou a perder-se durante vários dias, sendo depois encontrada a regressar a casa.

A mulher vivia com o companheiro e, segundo este, a família tem colaborado nas buscas. Uma tia terá indicado uma possível localização na zona da Camacha, mas as diligências realizadas no local não permitiram encontrar a desaparecida.

O companheiro apela a que qualquer informação que possa ajudar a localizar a mulher seja comunicada às autoridades.