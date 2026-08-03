Cairo regista sismo de magnitude 5,6 sem registo de vítimas

Um sismo de magnitude 5,6 com epicentro na província do Suez, a leste do Cairo, atingiu hoje a capital egípcia e algumas cidades próximas do Canal do Suez, não havendo registo de vítimas.

O sismo ocorreu às 03:00 da manhã (hora local, 01:00 em Lisboa), a 38 quilómetros a norte da cidade de Suez, cerca de 120 quilómetros a leste do Cairo, com epicentro a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Investigação de Astronomia e Geofísica (NRIAG).

O Ministério da Saúde egípcio informou que acionou um plano de emergência para monitorizar o sismo em conjunto com as restantes províncias, e que não houve registo de feridos.

Já o centro de operações do Crescente Vermelho Egípcio recebeu vários relatos, incluindo um sobre o desabamento de uma varanda numa casa na província do Suez, sem feridos.

Um edifício na zona de Rod al-Farag, a norte do Cairo, também colapsou parcialmente, mas sem causar vitimas.

Entretanto, o Crescente Vermelho pediu aos cidadãos que evitassem aproximar-se de edifícios antigos ou que apresentassem sinais de danos.

O chefe do departamento de sismos do NRIAG (Instituto Nacional de Investigação Agrícola do Egito), Sherif al-Hady, disse ao canal egípcio Extra News que tinham documentado cinco réplicas até à data, todas de baixa intensidade, sendo a mais forte de magnitude 3.

O tremor causou preocupação entre os cidadãos, sobretudo na área metropolitana do Cairo e nas províncias do Suez e do Delta, que partilharam publicações nas redes sociais a descrever como sentiram as suas casas a tremer durante alguns segundos antes do amanhecer.

Embora o Egito sofra sismos com frequência, estes são geralmente de magnitude baixa a moderada.

O Golfo de Suez, o Golfo de Aqaba e a região do Mar Vermelho são as áreas com maior atividade sísmica no Egito, uma vez que estão localizadas exatamente onde a Placa Africana e a Placa Arábica se separam.