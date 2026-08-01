"Não era necessário atirarem-me coisas ao carro"

Miguel Nunes aproveitou a conquista do Rali da Madeira para deixar críticas ao comportamento de alguns adeptos na derradeira classificativa, nos Lameiros, e responder às palavras de João Silva, sem deixar, ainda assim, de celebrar aquele que considera ter sido um "rali perfeito" da sua equipa.

Ainda dentro do Skoda Fabia RS Rally2, poucos instantes depois de cruzar a meta da última especial, o vencedor da prova começou por manifestar a satisfação pelo seu segundo triunfo da carreira, mas também fez questão de deixar um reparo sobre um alegado incidente ocorrido nos Lameiros.

Fantástico. Não há palavras. Apenas um pequeno reparo: não era necessário os adeptos do João Silva atirarem-me coisas ao carro nesta PEC, mas isso são outros quinhentos Miguel Nunes, vencedor do Rali da Madeira

Miguel Nunes/João Paulo voltam a conquistar o Rali da Madeira Seis anos depois, a dupla madeirense volta a reinar na prova rainha do automobilismo madeirense

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Já fora da viatura, e confrontado com a troca de palavras que teve com o seu rival João Silva no final da prova, o piloto madeirense respondeu sem rodeios, deixando a interpretação ao critério de quem acompanhou o episódio. "Isso é normal dele. Se é mau perder? Isso fica para cada um interpretar", sublinhou.

Quanto à componente desportiva, mostrou-se satisfeito por voltar a vencer o Rali da Madeira, seis anos depois do primeiro triunfo. "É uma felicidade enorme. É uma prova que é sempre muito difícil. Já tínhamos conseguido vencer em 2020 e, por várias vezes, estivemos muito perto de voltar a alcançar a vitória, mas acontecia sempre alguma coisa. Este foi um rali perfeito do início ao fim. Estamos muito felizes com isso", finalizou.