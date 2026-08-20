Preventiva para suspeitos de roubo em ourivesaria

Dois homens, de 50 e 39 anos, ficaram em prisão preventiva por suspeita de um roubo numa ourivesaria de São Vicente, ocorrido no passado dia 12 de Agosto.

Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, os dois suspeitos permaneceram durante algum tempo nas imediações do estabelecimento, observando os movimentos no local, antes de avançarem para o assalto. Um deles estaria vestido com roupa de mulher, numa tentativa de dificultar a sua identificação.

Durante a acção, os suspeitos terão recorrido à violência para se apoderarem de várias peças em ouro, avaliadas em mais de 35 mil euros. A vítima, uma senhora idosa, foi manietada e sofreu ferimentos ligeiros.

A intervenção de um cidadão que se encontrava nas proximidades acabou por frustrar os intentos dos suspeitos. Os dois abandonaram o estabelecimento sem conseguirem levar as peças de ouro, tendo o cidadão alertado de imediato a PSP.

A Polícia desencadeou uma perseguição apeada e desenvolveu várias diligências de investigação, incluindo a identificação da viatura utilizada na fuga e da respectiva matrícula.

Um dos suspeitos foi localizado quando se preparava para abandonar o local numa viatura de aluguer, tendo sido interceptado e detido. O segundo foi detido na segunda-feira, 17 de Agosto, através de um mandado de detenção fora de flagrante, emitido pela autoridade judiciária competente.

Após serem presentes a primeiro interrogatório judicial, ambos ficaram sujeitos à medida de coacção mais gravosa: prisão preventiva.

A PSP destacou ainda a intervenção do cidadão residente em São Vicente, considerando que a sua acção foi determinante para frustrar o roubo e permitir o rápido desenvolvimento das diligências policiais que levaram à detenção dos suspeitos.