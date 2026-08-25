Condutora ferida em capotamento em São Roque

Uma mulher ficou ferida hoje na sequência do capotamento de um automóvel ligeiro, no Caminho da Água de Mel, em São Roque, junto às oficinas da PSP.

O acidente ocorreu perto das 14 horas, tendo a condutora, única vítima, sido socorrida no local e transportada para o hospital.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram 12 elementos, apoiados por quatro viaturas, incluindo uma ambulância de socorro. A PSP esteve também no local.