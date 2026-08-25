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Condutora ferida em capotamento em São Roque

Acidente ocorreu junto às oficinas da PSP

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foto DR

Uma mulher ficou ferida hoje na sequência do capotamento de um automóvel ligeiro, no Caminho da Água de Mel, em São Roque, junto às oficinas da PSP.

O acidente ocorreu perto das 14 horas, tendo a condutora, única vítima, sido socorrida no local e transportada para o hospital.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram 12 elementos, apoiados por quatro viaturas, incluindo uma ambulância de socorro. A PSP esteve também no local.

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