Campeão saudita Al Nassr dá a volta com 10 depois de Ronaldo ser substituído

O campeão em título Al Nassr manteve-se hoje 100.º vitorioso no Liga saudita de futebol, ao vencer fora o Al-Ettifaq por 3-2, numa reviravolta conseguida com 10 e depois da substituição de Cristiano Ronaldo, na terceira jornada.

O Al Nassr ficou com 10 logo aos 12 minutos, por expulsão do guarda-redes brasileiro Bento e chegou ao intervalo a perder por 2-0, face aos golos do eslovaco Ondrej Duda, aos 31 minutos, e do espanhol Álvaro Medrán, aos 45+4.

Com menos um, o treinador do Al Nassr, o australiano Ange Postecoglou retirou Cristiano Ronaldo ao intervalo e os campeões deram a volta ao resultado na segunda parte.

O senegalês Sadio Mané, aos 74 e 90 minutos, e Abdulelah Al Amri, aos 77, selaram a reviravolta, com o português João Félix, que jogou os 90, a fazer duas assistências, para os dois primeiros tentos. Samu Costa também foi titular, saindo aos 69.

O Al Nassr isolou-se, provisoriamente, na liderança, com nove pontos.