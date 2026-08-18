Torrestir investe 5,8 milhões de euros até 2027 na renovação da frota nacional e internacional

A Torrestir vai investir 5,8 milhões de euros até 2027 na renovação e modernização da sua frota nacional e internacional e aplicou 12,3 milhões em novas instalações logísticas, avançou hoje à Lusa a transportadora rodoviária de mercadorias.

O grupo português de Braga avança que a renovação da frota abrange "diferentes tipologias de veículos e as diferentes necessidades da operação da Torrestir", incluindo "viaturas destinadas à distribuição porta-a-porta, veículos de gama média para operações de distribuição e transporte nacional, bem como tratores rodoviários vocacionados para o longo curso e para as operações internacionais".

"Mercedes-Benz, DAF, Volvo e MAN estão entre as marcas que integram este ciclo de renovação, numa aposta em veículos de nova geração, mais eficientes e adequados às diferentes exigências da operação", destaca em comunicado.

Com esta renovação transversal da frota, a Torrestir pretende ainda "reforçar a capacidade, a fiabilidade e a eficiência da operação, acompanhando o crescimento da atividade e contribuindo para a melhoria contínua do serviço prestado aos clientes".

O investimento em curso inclui também a integração de viaturas elétricas nas operações de distribuição, num "processo de evolução gradual da frota que complementa a utilização de veículos que cumprem a norma Euro 6 e as iniciativas de formação em 'eco-driving' dirigidas à promoção de uma condução mais eficiente".

A Torrestir, que no primeiro semestre deste ano aumentou a faturação em 8% face ao período homólogo de 2025, tem ainda vindo a reforçar as suas infraestruturas logísticas no continente e na Madeira, num investimento de 12,3 milhões de euros focado em "reforçar a capacidade operacional da empresa" e "criar melhores condições para acompanhar o crescimento da atividade".

Fundado em 1962, o Grupo Torrestir é uma empresa de propriedade familiar com presença nacional, incluindo operações na Madeira e nos Açores, e internacional, na Alemanha e em Espanha.

O portefólio de serviços que disponibiliza inclui transporte nacional e internacional de carga geral e grupagem, serviços transitários, logística contratual, transporte de contentores,' heavy lift' e transportes especiais, serviços aduaneiros, serviços de 'courier' e transporte farmacêutico (GDP).

Conta atualmente com mais de 3.000 colaboradores, uma frota superior a 2.000 viaturas e uma área de armazenagem de mais de 250.000 metros quadrados, suportada por uma rede de plataformas logísticas em Portugal.