Urgências suspendem visitas devido à elevada afluência

As visitas aos utentes internados no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça encontram-se temporariamente suspensas devido à elevada afluência registada naquele serviço, informou o SESARAM ao DIÁRIO.

A situação foi denunciada ontem ao DIÁRIO por familiares de doentes que se encontram nas urgências. Uma das familiares relatou que as restrições às visitas se têm verificado nos últimos dias e que, em alguns casos, a informação sobre a suspensão é comunicada com pouca antecedência.

Outra familiar, com a mãe, doente de Alzheimer, nas urgências, manifestou preocupação por não poder assegurar o acompanhamento, alegando ainda dificuldades no acesso a informações sobre o estado da doente. Segundo o relato, a informação estaria a ser disponibilizada apenas presencialmente, por razões relacionadas com a protecção de dados.

Em resposta, o SESARAM esclareceu que a suspensão foi determinada pelas direcções clínica e de enfermagem e visa assegurar a gestão dos fluxos e da actividade clínica, bem como a segurança dos utentes e as condições necessárias para a prestação de cuidados pelos profissionais de saúde.

Actualmente, 51 utentes encontram-se a aguardar uma vaga para internamento nas respectivas especialidades, aos quais se somam os doentes que continuam a dar entrada no Serviço de Urgência e a ser ali avaliados.

A suspensão abrange, de forma geral, os utentes que se encontram nas urgências. No entanto, o SESARAM garante que são salvaguardadas "todas as situações de maior vulnerabilidade", sendo os casos excepcionais avaliados individualmente, de acordo com as necessidades específicas de cada utente.

A medida é temporária e o SESARAM assegura que o período habitual de visitas, entre as 12h30 e as 13h00 e entre as 19h30 e as 20h00, será retomado assim que estejam reunidas as condições necessárias.

Quanto às informações sobre o estado clínico dos doentes, o Gabinete de Apoio à Família mantém-se como o contacto privilegiado. O SESARAM esclarece que a informação pode ser prestada presencialmente ou por telefone, mediante confirmação da identidade e da relação de parentesco do requerente, salvaguardando a privacidade e confidencialidade dos dados.

Os familiares que necessitem de informações devem contactar o Gabinete de Apoio à Família, que fará o encaminhamento de cada situação.