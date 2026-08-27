eGames Lab tem o maior pavilhão português de sempre na Gamescom 2026

O eGames Lab, o maior consórcio português dedicado ao desenvolvimento de videojogos, marca presença na Gamescom 2026, em Colónia, o maior evento mundial do sector. A representação nacional está instalada no Hall 4.1, pavilhão C20g, onde reúne várias empresas e projectos que reflectem a maturidade e a ambição crescentes da indústria portuguesa de jogos, refere a ACIF.

Logo no primeiro dia, o espaço do consórcio recebeu a visita de vários parceiros internacionais, que quiseram conhecer de perto os produtos em desenvolvimento e as empresas que integram o eGames Lab. O interesse demonstrado confirma o posicionamento do consórcio como uma porta de entrada credível para o mercado global e reforça o papel de Portugal enquanto polo emergente de criação de videojogos. ACIF

Entre os destaques está o Hanno, da WOWSystems, actualmente em competição no Find Your Next Game (FYNG), iniciativa da GameStar, o maior grupo de 'media' de jogos da Alemanha. De entre quase 200 títulos apresentados na Indie Arena, o Hanno foi seleccionado como um dos 8 finalistas, numa disputa transmitida em directo e decidida pelo voto do público. A votação decorre neste momento, aproximando o título de uma possível subida ao palco principal da Gamescom.

Também Ezekiel, da NC Gaming, tem colhido reacções muito positivas junto de várias editoras, que manifestaram interesse no lançamento da obra. O acolhimento do título entre profissionais do sector sublinha o potencial comercial dos projectos nascidos no seio do consórcio.

A presença do Consórcio Egames Lab, no qual a ACIF-CCIM assume o papel de entidade parceira, na Gamescom, tem por intuito unir a indústria, investigação e criação para desenvolver videojogos capazes de competir ao mais alto nível internacional e afirmar Portugal no mapa global dos videojogos.

Sobre o eGames Lab

O eGames Lab é um projecto financiado pelo financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), nas Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, O consórcio é composto por 22 entidades: Wowsystems, Fapptory, Yacooba, Redcatpig, Infinity Games, Footar, Walkme Mobile, 4Spiro, Solvit, Júpiter Wisdom, Greener Act, Cookies Compliance, NOS, Dream Expectation, IST-ID, Município do Funchal, Startup Madeira, ACIF, APCA, AFTM, PACT, AJEM, que pretende estabelecer em Portugal um cluster para a indústria criativa dos videojogos, desenvolvendo uma indústria de videojogos com capacidade de exportação global, diversificando e especializando a oferta económica, criando emprego e alianças estratégicas com potências académicas e tecnológicas globais, como a Universidade Carnegie-Mellon e a Amazon Web Services GameTech. Esta colaboração estende-se a parcerias com titãs da indústria como a Sony PlayStation e o Alienware da Dell, reforçando significativamente a presença de Portugal e a proeza inovadora na arena internacional dos jogos.

Visite o sítio Web em https://egameslab.pt