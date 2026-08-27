Victor Teixeira actua no Museu Etnográfico no ciclo 'Ilha Secreta'

O músico madeirense Victor Teixeira é o protagonista do segundo concerto do ciclo 'Ilha Secreta - Fachos de Música', agendado para o próximo sábado, 29 de Agosto, às 18 horas, no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava. O artista irá apresentar um repertório dedicado aos cordofones tradicionais da Região.

Promovido pela Bicho d'Pêssego - Associação Cultural da Madeira, o projecto aposta em concertos íntimos de música de câmara em espaços históricos, mantendo em segredo o local e o artista até às vésperas de cada evento. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.