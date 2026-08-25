Zelensky agradece a Seguro e Montenegro apoio nos 35 anos da independência

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu hoje a "sentida mensagem" do chefe de Estado português, António José Seguro, no 35.º aniversário da independência da Ucrânia, afirmando esperar um encontro "em breve" para "aprofundar a cooperação bilateral".

"Obrigado, Sr. Presidente António José Seguro, pela sua sentida mensagem no Dia da Independência da Ucrânia e pela sua firme solidariedade com o povo ucraniano", escreveu hoje o líder ucraniano, numa mensagem em que reproduz a publicação, na segunda-feira, do homólogo português.

"Valorizamos muito a forte parceria entre a Ucrânia e Portugal, tanto a nível bilateral como no percurso da União Europeia (UE). Aguardo poder reunir-me consigo pessoalmente em breve para aprofundar ainda mais a nossa cooperação bilateral", acrescentou Zelensky.

O Presidente português enviou na segunda-feira uma mensagem em vídeo ao homólogo "e a todos os cidadãos ucranianos", por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia, prestando tributo àqueles "que defendem esta independência no terreno".

"O 35.º aniversário da independência da Ucrânia representa, hoje, volvidos quatro anos desde o início de uma trágica guerra, uma dupla vitória: a vitória do tempo, que consolidou a identidade nacional, e a vitória da vontade coletiva do corajoso povo ucraniano, que se recusa a ceder perante a força", destacou Seguro.

Na mensagem, o Presidente português sublinhou que "o apoio de Portugal à Ucrânia, à sua soberania e integridade territorial e ao corajoso povo ucraniano continua e continuará a ser incondicional, tal como tem sido desde o primeiro dia".

Reiterando que Portugal "continuará a prestar apoio político, humanitário, financeiro e militar à Ucrânia enquanto for necessário", o chefe de Estado "formulou votos muito sinceros para que as comemorações do 24 de agosto de 2027 decorram já em tempo de paz".

Zelensky também agradeceu a mensagem transmitida pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro, na mesma ocasião.

"Obrigado pela mensagem calorosa (...) e pela solidariedade inabalável de Portugal com o povo ucraniano. Agradecemos profundamente o seu apoio firme à soberania, integridade territorial e futuro europeu da Ucrânia", afirmou Zelensky, na rede social X.

"Obrigado por nos ajudarem a defender a nossa independência, por contribuírem para o programa PURL [de compra de armamento], apoiarem as nossas crianças e ajudarem a reconstruir escolas destruídas pelos ataques russos", referiu.

O chefe de Estado ucraniano disse ainda que Luís Montenegro tem "toda a razão".

"Estamos ligados por laços humanos verdadeiramente profundos. E isso é o mais valioso que existe", comentou.

Na mensagem divulgada na segunda-feira na mesma plataforma, o primeiro-ministro português recordou que, "no dia em que celebra 35 anos de independência, a Ucrânia continua a lutar corajosamente pela sua soberania e integridade territorial, bem como pela sua própria segurança e pela nossa".

"Honrando a coragem do seu povo e a determinação de todo o país, recordo os profundos laços humanos que nos unem à Ucrânia, reafirmo o nosso apoio ao seu caminho europeu e reitero o que transmiti pessoalmente ao Presidente Zelensky: Portugal está, e continuará a estar, ao lado da Ucrânia. Pela paz. Pela liberdade", sublinhou Luís Montenegro.