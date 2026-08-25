Santa Cruz investe cerca de 164 mil euros para diminuir carga combustível

O vice-presidente da autarquia de Santa Cruz, João Aragão, acompanhado pelo coordenador municipal de Protecção Civil, Renato Baptista, visitaram esta terça-feira os trabalhos de desobstrução e redução de carga combustível nos cursos de água em perímetro urbano. A intervenção abrange 5.677,31 metros lineares distribuídos por 11 percursos em cinco freguesias, num valor de 81.946,58 euros, visando diminuir o risco de incêndio e melhorar o escoamento das águas.

Na mesma ocasião, foi assinalada a conclusão da criação de faixas de segurança junto à rede viária nos Caminhos da Torre e do Lombo, na freguesia de Gaula. A empreitada, com um investimento de 81.900,72 euros, abrangeu 43.905,90 metros quadrados e visa facilitar o acesso dos meios de socorro e diminuir a propagação de fogos rurais.

As intervenções integram a estratégia municipal de preparação do território para o período de maior risco de incêndio, reforçando a segurança das populações, dos seus bens e do património natural.