192 mil euros para celebrar o Vinho Madeira

A Festa do Vinho da Madeira representa este ano um investimento de 192 mil euros, valor inferior aos 206 mil euros aplicados na edição anterior. A redução do orçamento, segundo explicou o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, está relacionada com um programa que “requereu menos investimento”.

A edição deste ano envolve cerca de 1.300 pessoas na programação e mantém uma expectativa de 90% de ocupação hoteleira, em linha com o registado no ano passado.

A Festa do Vinho da Madeira, de cariz sobretudo cultural e etnográfico, decorre de 23 de Agosto a 13 de Setembro, prestando homenagem a um sector de extrema importância para a Região e procurando aproximar as tradições vitivinícolas de madeirenses e visitantes.

Entre os principais espaços da programação está o Madeira Wine Lounge, na Praça do Povo, que abre na quinta-feira, dia 27 de Agosto, e permanece em funcionamento até 13 de Setembro. O espaço contempla áreas de restauração e lazer, contando com a participação de 11 produtores de vinho e uma área dedicada à animação e à gastronomia local.

A Associação de Barmen da Madeira terá igualmente uma participação no programa, dedicando cada dia a um dos Vinhos da Madeira e explorando a sua utilização na área dos cocktails. Estão ainda previstas 10 provas comentadas com produtores de Vinho Madeira, quatro masterclasses, 10 jantares harmonizados com Vinho Madeira e um festival de cocktails.

A programação inclui também dois espetáculos de artes circenses, nos dias 27 e 28 de Agosto, idóneo o nome ‘TerraUva’. Com uma duração de cerca de 45 minutos, as actuações pretendem atrair público para a animação e, simultaneamente, celebrar a cultura do vinho.

A componente cultural estará particularmente presente na Semana Europeia de Folclore, que decorre entre 23 e 27 de Agosto e reúne grupos de Portugal Continental e de vários países europeus. Estão previstas 14 actuações, distribuídas pelo Auditório do Jardim Municipal e pelo Auditório de Santa Maria Maior.

A Festa da Vindima, marcada para 12 de Setembro, será outro dos momentos de destaque, com a tradicional apanha da uva, o cortejo etnográfico e a pisa da uva.

No total, a programação contempla 38 actuações e concertos. A organização aposta também na descentralização da animação, levando iniciativas para fora do Funchal.

“Apostamos na descentralização também no que diz respeito à animação fora do Funchal”, afirmou Eduardo Jesus.