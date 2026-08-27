Governo Regional da Madeira lamenta o falecimento de Ignatius Severiano Ferreira em Trinidad e Tobago

O Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Ignatius Severiano Ferreira, filho de madeirenses e "distinto líder da comunidade portuguesa em Trinidad e Tobago e exemplar representante de Portugal e da Madeira naquele território".

A vida de Ignatius Severiano Ferreira constitui um extraordinário testemunho de dedicação, perseverança e sucesso, construída a partir de uma família modesta de emigrantes madeirenses. Ao longo do seu percurso, afirmou-se como um empresário de reconhecido mérito, conquistando a admiração e o respeito da sociedade de Trinidad e Tobago e mantendo sempre uma profunda ligação a Portugal e, em particular, à sua terra natal, a Madeira. Orgulhoso das suas raízes e da sua herança madeirense, dedicou grande parte da sua vida ao serviço da comunidade portuguesa, contribuindo simultaneamente para o desenvolvimento da sociedade de acolhimento e mantendo uma ligação permanente à Madeira. Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa

Enquanto Cônsul Honorário de Portugal em Port of Spain, desempenhou com "elevado sentido de missão" as suas funções, prestou um "relevante serviço ao Estado português, fortaleceu as relações entre Portugal e Trinidad e Tobago e assumiu um papel de "grande importância" no apoio à comunidade portuguesa.

Foi, igualmente, um incansável promotor das tradições, da cultura e da identidade madeirenses, contribuindo para a preservação e valorização desse legado junto das novas gerações da comunidade madeirense naquele território. O seu percurso foi reconhecido através de diversas distinções, entre as quais o grau de Comendador atribuído pelo Estado Português, bem como distinções honoríficas concedidas em Trinidad e Tobago e outros reconhecimentos internacionais. Homem de visão, integridade e humildade, Ignatius Severiano Ferreira destacou-se também pelo seu envolvimento em iniciativas cívicas, sociais e de solidariedade, deixando um legado de dedicação à comunidade e de serviço aos outros que permanecerá como exemplo e continuará a inspirar as gerações vindouras. Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa

Neste momento de "profunda consternação", o Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, "presta homenagem à memória e ao percurso de Ignatius Severiano Ferreira, endereçando à sua família as mais sentidas condolências".