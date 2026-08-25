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Carro em chamas no estacionamento do Madeira Shopping

Foto DR
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Uma viatura ligeira incendiou-se, esta tarde, no parque de estacionamento do Madeira Shopping, no Funchal.

A ocorrência teve lugar no piso -1 do parque de estacionamento, com a primeira intervenção no combate às chamas a ser realizada pelos funcionários do centro comercial.

Pouco depois, chegaram ao local os Bombeiros Sapadores do Funchal, com quatro viaturas e 13 operacionais, que assumiram o combate às chamas. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses também foram mobilizados para prestar auxílio.

O fogo já foi extinto, sem o registo de qualquer ferido.

A PSP também esteve no local e tomou conta da ocorrência.

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