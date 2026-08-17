Câmara de Santa Cruz reúne-se em Santo António da Serra

A Câmara Municipal de Santa Cruz realiza, na próxima quinta-feira, 20 de Agosto, uma reunião ordinária pública e descentralizada, pelas 18h30, na Junta de Freguesia de Santo António da Serra.

De acordo com o edital relativo à ordem de trabalhos divulgado esta tarde pelo executivo, entre os assuntos em análise está o projecto de regulamento municipal para atribuição de prémios de mérito desportivo individual, bem como uma proposta de apoio à Casa do Povo da Camacha – Grupo Coral, no âmbito do Movimento Associativo 2025.

A reunião inclui ainda a revisão da política de privacidade e da política de protecção de dados do município.