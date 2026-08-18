Mais de 1.100 operacionais nos três maiores fogos activos

Mais de 1.100 operacionais combatiam hoje pelas 18:00 os três maiores incêndios ativos em Portugal, em Torre de Moncorvo, Santo Tirso e Arouca, apoiados por 345 viaturas e 10 meios aéreos, de acordo com a Proteção Civil.

Segundo a informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo que deflagrou no sábado em Cabeça Boa, concelho de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, era o que mobilizava mais meios, com 478 operacionais, 148 veículos e seis meios aéreos envolvidos no combate às chamas.

Já o incêndio que lavra desde segunda-feira em Cabreiros e Albergaria da Serra, no município de Arouca, distrito de Aveiro, concentrava 416 operacionais, com 130 viaturas e três meios aéreos.

No distrito do Porto, pelas 18:00 continuava ativo o fogo que deflagrou na segunda-feira em Rebordões, no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, mobilizando 215 operacionais, 67 viaturas e um meio aéreo.

O fogo que começou no domingo na freguesia de Facha, no concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, já está em fase de resolução, ou seja, "sem perigo de propagação", segundo a ANEPC, mas ainda mobilizava ao final da tarde 199 operacionais e 66 veículos.

Pelas 18:00, no total, estavam ativos nove fogos rurais que envolviam cerca de 1.380 operacionais e mais de duas dezenas de meios aéreos.

Os incêndios dos últimos dias obrigaram já a evacuar algumas aldeias, sem registo da destruição de primeiras habitações, e fizeram perto de uma dezena de feridos, na maioria sem gravidade.