Dois fogos em Carrazeda de Ansiães mobilizam 330 operacionais

Os dois incêndios que deflagraram no sábado no concelho de Carrazeda de Ansiães mobilizam hoje 330 operacionais e cinco meios aéreos, estando o de Linhares em resolução e o de Paradela ainda em curso, indicou fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Douro disse à Lusa, cerca das 09:00, que os dois incêndios lavram em zona de mato de difícil acesso, não tendo indicação de que ameacem casas.

O incêndio que deflagrou às 13:47 de sábado em Linhares, concelho de Carrazeda de Ansiães (distrito de Bragança), está em resolução e mobiliza quatro meios aéreos, 78 viaturas e 247 operacionais.

Já o que deflagrou ao final da tarde, às 19:57, na aldeia de Paradela, na freguesia de Pombal, também no concelho de Carrazeda de Ansiães, está em curso e mobiliza 83 operacionais, auxiliados por 23 viaturas e um aéreo.

A mesma fonte indicou que estes dois incêndios não estão relacionados.