Fogo em Valongo causa 7 feridos e mobiliza mais de 180 operacionais
O fogo que deflagrou em Sobrado, no concelho de Valongo, mobilizava pelas 21:20 de hoje mais de 180 operacionais, com sete pessoas a ficarem feridas, duas em estado grave, adiantou à Lusa fonte da autarquia.
Num balanço pelas 21:20, fonte da autarquia de Valongo, no distrito do Porto, indicou que sete pessoas ficaram feridas na sequência do fogo, cinco bombeiros e dois civis.
Um dos bombeiros e um dos civis sofreram ferimentos graves, acrescentou, depois de num balanço anterior, pelas 18:30, ter indicado a ocorrência de quatro feridos.
O fogo, que deflagrou pelas 10:00 de hoje seguia, pelas 21:20, com uma frente ativa e mantinha no local 187 operacionais, apoiados por 59 viaturas.
A Estrada Nacional 209 (EN 209) mantinha-se cortada naquela zona, ainda de acordo com fonte da autarquia.