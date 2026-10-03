Amadea atraca no Porto do Funchal com 530 passageiros e 319 tripulantes
Com 530 passageiros e 319 tripulantes o Amadea chegou esta manhã ao Porto do Funchal, para uma escala de 34 horas, agenciada pela Blatas.
O navio, que entrou no porto pelas 7h45 proveniente de Ponta Delgada, vai passar a noite na pontinha, seguindo viagem domingo, pelas 17h00, em direcção a Lisboa.
A Amadea, que integra a frota da Phoenix Reisen, está a realizar um cruzeiro de 22 noites, com início e fim em Bremen, na Alemanha. Começou a 21 de Setembro, e antes de chegar ao Funchal já passou por Portsmouth, Plymouth (ambos em Inglaterra), e visitou os açores: Ilhas do Faial, São Jorge e São Miguel. Do Funchal, segue para Lisboa e depois para o Porto, antes de rumar a Espanha (Vilagarcia), e passar por Guernsey (Inglaterra) e Honfleur (França), terminando a viagem a 13 de Outubro.
Já leva 35 anos de mar – foi construído em 1991 no Japão, nos estaleiros Mitsubishi Heavy Industries –, e custou 150 milhões de euros. Foi remodelado no ano passado.
É a primeira escala de outubro, um mês em que a temporada alta de cruzeiros (1 de Setembro a 31 de Maio) arranca em força, com 33 reservas de cais, que vão movimentar cerca de 75 mil passageiros.
Segundo nota à imprensa, a próxima escala está agendada para o dia 5, próxima segunda-feira, e traz à Madeira o Norwegian Escape com perto de 5.600 pessoas a bordo.