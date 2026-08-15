Fogo em Vila Pouca de Aguiar continuava activo pelas 07:25

O incêndio que lavra desde sexta-feira em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, continuava ativo pelas 07:25, mobilizando 179 operacionais, disse hoje à Lusa fonte da Proteção Civil.

O incêndio, que deflagrou na sexta-feira, às 15:20, numa zona de mato na freguesia de Alfarela de Jales, continuava com uma frente ativa.

Os 179 operacionais que se encontravam no combate às chamas eram apoiados por 58 meios terrestres, de acordo com a mesma fonte.

Vila Pouca de Aguiar é um dos concelhos que apresenta hoje um risco muito elevado de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).