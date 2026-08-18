Mais de 100 operacionais e três meios aéreos combatem fogo em Aveiro

Um incêndio que deflagrou ao início da tarde de hoje em Eixo e Eirol, no concelho de Aveiro, estava a mobilizar, pelas 15:00, 130 operacionais, apoiados por 35 meios terrestres e três meios aéreos, de acordo com a Proteção Civil.

De acordo com fonte da Proteção Civil de Aveiro, apesar das chamas serem relativamente perto da Autoestrada 1 (A1), "não está para já previsto" o corte desta via.

A mesma fonte não conseguiu, contudo, indicar o número de frentes do incêndio.

As chamas deflagraram no lugar da Horta e o alerta foi dado por volta das 13:30.

Os incêndios dos últimos dias obrigaram já a evacuar algumas aldeias, sem registo da destruição de primeiras habitações, e fizeram perto de uma dezena de feridos, na maioria sem gravidade.