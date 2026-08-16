Vogue revela vídeo exclusivo do casamento de Ronaldo e Georgina

A Vogue revelou as primeiras imagens e um vídeo exclusivo da cerimónia de casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, realizada em privado na casa do casal, em Cascais. O conteúdo permite conhecer alguns dos momentos do enlace que, até agora, tinham sido mantidos longe das câmaras.

A cerimónia aconteceu a 11 de Agosto, precisamente dez anos depois de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se terem conhecido numa loja da Gucci, em Madrid. O casal optou por uma celebração íntima, na presença dos cinco filhos, contrariando as expectativas de uma grande festa com dezenas de convidados. "No futuro, vamos fazer uma grande festa", referiu Georgina, na entrevista à revista de moda.

Ronaldo admite que esta pode ser a sua última época no futebol Cristiano Ronaldo admite que a época 2026/27 poderá ser a última da sua carreira profissional. A revelação foi feita numa entrevista à revista Vogue, publicada este domingo, num artigo dedicado ao casamento do futebolista madeirense com Georgina Rodríguez.

Após a cerimónia civil, a família deslocou-se ao Santuário de Fátima, onde recebeu uma bênção. Em declarações à Vogue, Georgina descreveu o casamento como um momento íntimo e centrado na família. "Foi exactamente como sonhámos".