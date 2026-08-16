Arsenal conquista Supertaça inglesa e arruína estreia de Maresca no Manchester City

O Arsenal conquistou hoje pela 18.ª vez a Supertaça inglesa de futebol, ao vencer por 3-0 o Manchester City, perante a incapacidade total da equipa do italiano Enzo Maresca, que conheceu uma estreia amarga como treinador dos 'citizens'.

O campeão inglês inaugurou o marcador logo no primeiro minuto, através do defesa italiano Riccardo Calafiori, e aumentou a vantagem com golos do alemão Kai Havertz, aos 28, e do médio norueguês Martin Odegaard, aos 48, com 'requinte de malvadez' perante o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma.

Os londrinos voltaram a exibir uma solidez defensiva invejável e, desta vez, nem sequer precisaram do tradicional pontapé de canto para quebrarem a resistência do adversário, duas das imagens de marca da equipa treinada pelo espanhol Mikel Arteta, que conquistou pela terceira vez a Supertaça, a segunda consecutiva perante o Manchester City.

O Arsenal tornou-se o segundo clube com mais troféus na prova, apenas atrás do recordista Manchester United (21) enquanto Manchester City continua com sete, após o pontapé de saída na época 2026/27, que marcou a estreia de Enzo Maresca como sucessor do espanhol Pep Guardiola, artífice das conquistas recentes dos 'citizens'.

O defesa central Rúben Dias capitaneou os 'citizens' e foi o único português em campo, uma vez que o lateral Matheus Nunes se lesionou durante os exercícios físicos que antecederam o jogo entre os vencedores da Liga inglesa e da Taça de Inglaterra da época passada, disputado em Cardiff.

Sem o espanhol Rodri, lesionado, e o português Bernardo Silva, que se transferiu para o Real Madrid após nove épocas em Manchester, o City entregou as rédeas do meio campo ao reforço Elliot Anderson, enquanto os londrinos alinharam de início com duas caras novas, o médio brasileiro Bruno Guimarães e o avançado grego Christos Tzolis.

O campeão inglês demorou muito pouco tempo a expor a fragilidade defensiva do vice-campeão, que foi surpreendido logo aos 23 segundos por uma incursão de Calafiori, aparentemente apenas avistada por Myles Lewis-Skelly, autor da assistência iluminada para o golo inaugural, marcado pelo lateral esquerdo italiano.

O Arsenal aumentou a vantagem aos 28 minutos, graças a um desvio oportuno de cabeça efetuado por Havertz, solicitado pela mesma via por Tzolis, num lance aéreo -- mas não na sequência de bola parada -- em que os avançados dos 'gunners' aproveitaram a passividade da defesa adversária, com Donnarumma incluído.

Nas duas ocasiões em que a equipa de Manchester ameaçou marcar, o guarda-redes espanhol David Raya mostrou-se à altura, a remates de Phil Foden e do norueguês Erling Haaland, aos 21 e 40 minutos, mas a primeira parte não terminou sem que o Arsenal voltasse a semear o pânico na área de Donnarumma.

A entrada da equipa de Enzo Maresca na segunda parte foi apenas ligeiramente menos desastrosa, porque o Arsenal demorou um pouco mais para marcar, aos 48 minutos, através de Odegaard, após mais uma assistência de Tzolis, num lance em que tanto a bola, quanto o médio norueguês, circularam com invulgar à-vontade em plena área do City.

A equipa de Manchester pareceu resignada à sua sorte, ainda que tenha obrigado Raya a voltar a aplicar-se mais algumas vezes, enquanto a entrada em cena de Bukayo Saka reanimou o ataque dos 'gunners' (não tanto a do sueco Viktor Gyökeres), mas todas as dúvidas quanto o vencedor do jogo -- e da prova - ficaram desfeitas naquele minuto 48.

Enzo Maresca tem muito para melhorar no City, onde viverá, inevitavelmente, sob a sombra intimidadora de Pep Guardiola, técnico dos 'citizens' nas últimas 10 temporadas, nas quais se sagrou seis vezes campeão inglês, conquistou uma Liga dos Campeões e venceu três edições da Taça de Inglaterra e da Supertaça inglesa, entre outros troféus.