Prisão domiciliária para suspeito de três fogos em Vila Nova de Poiares

A Polícia Judiciária deteve um homem fortemente indiciado por três crimes de incêndio florestal, ocorridos entre 04 de julho e 01 de agosto, no concelho de Vila Nova de Poiares, e o tribunal determinou a sua prisão domiciliária.

Os fogos foram deflagrados na freguesia de Arrifana (Louredo), concelho do distrito de Coimbra.

"De acordo com a investigação desenvolvida, os incêndios terão sido provocados através de chama direta, com recurso a um isqueiro, tendo consumido áreas de eucaliptal e mato integradas numa extensa mancha florestal", adiantou a PJ em comunicado.

As ignições ocorreram numa zona de elevado risco de propagação, "colocando em perigo a floresta envolvente, campos agrícolas e diversas habitações existentes nas proximidades", acrescentou a PJ.

O suspeito de 28 anos foi detido por inspetores da Diretoria do Centro da Judiciária, em colaboração com o Grupo de Trabalho de Redução de Ignições -- Centro Litoral.

A prova já recolhida aponta para uma uma atuação deliberada do suspeito, residente na área, "apesar de este conhecer o caráter ilícito da sua conduta e o elevado risco associado à propagação de incêndios florestais, suscetíveis de colocar em perigo pessoas, habitações, floresta e demais bens", é também referido.