Reformas disparam em Setembro

Comparação com o mesmo mês do ano passado revela uma aceleração significativa das aposentações. Segurança Social lidera entre os organismos com mais saídas de funcionários. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 18 de Agosto.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para “Estamos muito melhor, mas nunca seremos suficientes”. No Dia Mundial da Prevenção de Incêndios Florestais, o comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal, José Minas, analisa os desafios do combate ao fogo e as lições aprendidas após as grandes ocorrências.

"Torneio inédito de padel celebra a Autonomia no coração do Funchal", "Autoridade da Concorrência notificada da compra da Alcotrans e FJRL pelo Grupo Sousa" e "Pinos travam estacionamento abusivo para ajudar autocarros a circular" merecem também destaque de capa nesta edição.

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