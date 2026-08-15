Totoloto com mais números a tentar ganhar o jackpot

O 1.º prémio do Totoloto, extraído esta noite de sábado, pode voltar a ficar por atribuir, deixando o jackpot crescer para 17 milhões de euros ou próximo dessa fasquia no próximo concurso, marcado para a próxima quarta-feira, 19 de Agosto.

Os resultados do concurso n.º 065/2026, de acordo com a informação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, apresentam uma chave com os números 1, 3, 8, 12 e 37, com o 'Número da Sorte' correspondente a 6.

Para o próximo concurso, a previsão oficial ainda não é conhecida, mas no último jackpot passou de 16 milhões para 16,5 milhões de euros, um valor que poderá tornar-se um dos maiores prémios de sempre, caso volte a não existir um vencedor.

Caso um apostador consiga acertar no 1.º prémio e receba os 16,5 milhões de euros, o valor não será integralmente entregue ao vencedor. A informação da Santa Casa estabelece que os prémios superiores a 5.000 euros estão sujeitos a Imposto do Selo à taxa de 20%.

Assim, sobre um prémio de 16,5 milhões de euros seriam descontados 3,3 milhões de euros em imposto, ficando o vencedor com 13,2 milhões de euros líquidos. Ainda assim um valor que fará qualquer pessoa milionária.