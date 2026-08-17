SESARAM realiza procedimento inovador para tratamento da dor crónica

A Unidade da Dor, do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), deu mais um passo no tratamento dos doentes que vivem com dor crónica, ao realizar pela primeira vez, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, um procedimento pioneiro com um elétrodo percutâneo de alta densidade.

Usado em conjunto com um sistema avançado de estimulação medular, este é o primeiro e único elétrodo percutâneo de 16 contactos a abranger 3 níveis vertebrais com espaçamento reduzido. Este equipamento, desenvolvido para a terapia de Estimulação da Medula Espinhal (SCS), oferece possibilidades adicionais aos médicos para assegurar uma maior personalização do tratamento, adaptando-o às necessidades e evolução da dor de cada doente.

Segundo nota à imprensa, esta inovação configura, assim, um avanço importante nos cuidados de saúde prestados na Região, ao ampliar o acesso a terapias de ponta nas ilhas portuguesas.

Salienta que a realização desta intervenção contou com o apoio de uma equipa multidisciplinar, liderada pelos médicos Duarte Correia e Teresa Ferreira, empenhada em garantir que a inovação e os cuidados especializados chegam a todos os utentes com dor crónica.

E conclui: "Esta é, portanto, mais uma solução terapêutica diferenciada que passa a estar disponível na Região".