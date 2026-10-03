Ronaldo foi sempre o melhor do mundo e ganhou tudo?

Na defesa de Cristiano Ronaldo, após a saída do capitão da Selecção Nacional do estágio em Copenhaga, Miguel Albuquerque afirmou que o futebolista "é o melhor jogador e foi durante todos estes anos o melhor jogador do mundo" e que "ganhou tudo o que havia para ganhar".

As declarações foram proferidas na quinta-feira, 1 de Outubro, um dia depois de Ronaldo ter abandonado o estágio da Selecção Nacional, na Dinamarca, na sequência de um episódio que agravou as divergências entre o jogador e o seleccionador Jorge Jesus.

O caso teve origem no jogo frente à Noruega, disputado no domingo, 27 de Setembro, em Oslo. Ronaldo ficou no banco durante toda a partida, apesar de ter realizado exercícios de aquecimento durante cerca de 30 minutos. Na quarta-feira seguinte, já em Copenhaga, Jorge Jesus confirmou que Gonçalo Ramos seria titular frente à Dinamarca e voltou a afirmar que as decisões sobre a equipa pertenciam ao treinador. Pouco depois, Ronaldo deixou o estágio e anunciou a saída da Selecção.

A razão exacta para a saída não foi detalhada publicamente por Ronaldo ou pela Federação Portuguesa de Futebol. O episódio foi, contudo, amplamente associado à divergência entre o capitão e Jorge Jesus sobre as opções do seleccionador.

É neste contexto que Miguel Albuquerque saiu em defesa do futebolista, rejeitando aquilo que classificou como "mesquinhices" e afirmando que Ronaldo "é o melhor jogador" e "foi durante todos estes anos o melhor jogador do mundo".

Albuquerque sai em defesa de Cristiano Ronaldo Presidente do Governo Regional considera madeirense "o português mais conhecido internacionalmente" e rejeita desvalorizações da carreira Orlando Drumond , 01 Outubro 2026 - 12:01

Foi durante todos estes anos o melhor jogador do mundo?

Cristiano Ronaldo foi distinguido várias vezes como o melhor jogador do mundo, mas não durante toda a sua carreira.

O futebolista português conquistou cinco Bolas de Ouro, atribuídas pela France Football, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Lionel Messi conquistou oito, em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023.

Ou seja, embora Ronaldo tenha sido distinguido cinco vezes com o principal prémio individual da France Football, houve vários anos em que a distinção foi atribuída a outros jogadores.

A frase "é o melhor jogador", isoladamente, pertence ao domínio da opinião e traduz a avaliação pessoal de Miguel Albuquerque. Já a afirmação de que Ronaldo "foi durante todos estes anos o melhor jogador do mundo" é verificável e não corresponde ao historial dos principais prémios individuais.

Ganhou tudo o que havia para ganhar?

Também neste caso, o palmarés de Cristiano Ronaldo ajuda a explicar a afirmação de Miguel Albuquerque, mas não a confirma quando tomada literalmente.

Ronaldo conquistou cinco Ligas dos Campeões, uma pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid. Pela Selecção Nacional, venceu o Campeonato da Europa, em 2016, e a Liga das Nações, em 2019 e 2025.

Ao nível de clubes, foi campeão em Inglaterra, Espanha e Itália e conquistou Taças, Supertaças e Mundiais de Clubes. Tem ainda um vasto conjunto de distinções individuais, incluindo as cinco Bolas de Ouro.

Mas a expressão "ganhou tudo o que havia para ganhar" é absoluta. E há um grande troféu que não consta do palmarés do internacional português: o Campeonato do Mundo.

Ronaldo participou no Mundial de 2026, depois de já ter disputado as edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, mas Portugal foi eliminado nos oitavos-de-final pela Espanha. A melhor prestação portuguesa num Mundial durante a carreira de Ronaldo foi o quarto lugar em 2006.

Assim, apesar de ter conquistado praticamente todos os grandes troféus de clubes e as principais competições europeias de selecções, Ronaldo não ganhou "tudo o que havia para ganhar".

As duas afirmações analisadas de Miguel Albuquerque são classificadas como FALSAS, embora tenham como ponto de partida um facto incontornável: Cristiano Ronaldo tem um dos palmarés mais completos da história do futebol.

O português soma cinco Bolas de Ouro, cinco Ligas dos Campeões, um Campeonato da Europa e duas Ligas das Nações, entre muitos outros títulos.

Mas os factos não sustentam as duas formulações absolutas utilizadas por Albuquerque: Ronaldo não foi o vencedor do principal prémio individual em todos os anos da carreira e não conquistou todos os grandes troféus, uma vez que nunca venceu um Campeonato do Mundo.

Apesar do extraordinário palmarés de Cristiano Ronaldo, as duas afirmações de Miguel Albuquerque são excessivas: o português não foi eleito o melhor do mundo em todos os anos da carreira e não conquistou todos os grandes troféus do futebol.